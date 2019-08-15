Россельхознадзор оштрафовал Сибирскую аграрную группу за загрязнение почв под Томском

ТОМСК, 15 августа. /ТАСС/. Сибирская аграрная группа оштрафована на 400 тыс. рублей за загрязнение земельного участка под Томском, в котором обнаружено повышенное содержание фосфора, азота, калия и мышьяка. Как сообщил в четверг ТАСС начальник отдела государственного земельного надзора томского Россельхознадзора Виктор Матросов, компания нанесла ущерб земельному фонду в размере 22 млн рублей.

"На земельном участке площадью 8,8 га, который взят в аренду Сибирской аграрной группой под размещение отходов птицеводства, взято 11 проб, во всех выявлено загрязнение. Компания привлечена к административной ответственности, выписан штраф на 400 тыс. рублей. Сумма ущерба земельному фонду составила 22 млн рублей, эту сумму мы также намерены взыскать", - сказал Матросов.

По его словам, в каждой из отобранных проб установлено высокое содержание подвижного фосфора, нитратного азота и обменного калия, а валовое содержание мышьяка превышает значение предельно допустимой концентрации. Матросов добавил, что в отношении компании составлен еще один протокол о непроведении рекультивации сельхозземель. "Скорее всего, там тоже будет штраф 400 тыс. рублей", - добавил он.

В Сибирской аграрной группе факт загрязнения земель не прокомментировали.

Летом прошлого года жители Томска пожаловались на неприятный запах в городе. В ходе проверок региональных надзорных органов был выявлен один из возможных источников запаха - свалка отходов с принадлежащих Сибирской аграрной группе предприятий. Тогда томское СУ СК РФ по материалам УФСБ возбудило уголовное дело за порчу земли.

Сибирская аграрная группа является крупным холдингом с полным циклом производства продукции. В составе холдинга 10 производственных предприятий: это мясокомбинаты в Томске и Кемерове, пять свиноводческих комплексов в Томской, Свердловской, Тюменской областях, в Красноярском крае и Бурятии, а также комбикормовые заводы в городе Асино Томской области, Красноярске и птицефабрика "Томская".