Объекты Кемеровского кадетского училища введут в эксплуатацию в конце августа

ТАСС, 15 августа. Учебно-административный комплекс, столовая, спорткомплекс и ряд других объектов Кемеровского президентского кадетского училища (ПКУ) будут введены в эксплуатацию в конце августа. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"По итогам первого этапа строительства 30 зданий и сооружений Кемеровского президентского кадетского училища 25 августа будут введены в эксплуатацию, что позволит своевременно начать учебный год", - цитируют в пресс-службе слова начальника отдела военного образования ЦВО Михаила Зырянова.

К 25 августа будут подготовлены: учебно-административный комплекс, столовая на 900 мест, спальный корпус на 360 мест, крытый спортивный комплекс, легкоатлетический стадион, семь спортивных площадок для футбола, волейбола, баскетбола, настольного тенниса и полоса препятствий.

Также будет открыта библиотека, в которой кадеты смогут знакомиться с лучшими книгами из фондов Президентской библиотеки и изучать цифровые копии печатных изданий, архивных и официальных документов, карт и музейных объектов, в том числе просматривать отдельные книги в формате 3D.

В ходе второго этапа запланировано возведение двух спальных корпусов на 240 мест каждый с размещением на четвертом этаже многофункциональных классов, двухэтажного спортивного комплекса с бассейном на 40 человек в смену и ледовым катком. "Строительство идет по плану, на данный момент работы выполнены на 91%", - поясняют в пресс-службе.

1 сентября кадетское училище примет первых 360 обучающихся в средних классах.