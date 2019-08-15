В метро Новосибирска в День археолога открылась фотовыставка об археологических раскопках

НОВОСИБИРСК, 15 августа. /ТАСС/. Фотовыставка, посвященная археологическим памятникам на территории Новосибирска и их исследованию, впервые открылась в новосибирском метрополитене в День археолога. Она призвана показать горожанам, что 127-летний Новосибирск, который принято считать молодым городом, на самом деле имеет богатую историю, сообщила в четверг ТАСС начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

"У нас есть убеждение, что город Новосибирск молодой. Но такие проекты рассказывают о том, что мы не так молоды, как думаем. Они возрождают нашу историю. Мы являемся хранителями своей культуры. Сейчас наша территория начала переосмыслять весь свой исторический контекст", - сказала она.

Выставка размещена в центре города, в подземном переходе станции метро "Площадь Ленина". Она включает в себя 16 баннеров с фотографиями и текстом о раскопках на археологических памятниках на территории Новосибирска, проводившимся как в прошлом веке, так и в последние годы. Рассмотрев фотографии и описание, горожане смогут ознакомиться с находками, гипотезами и выводами археологов.

На территории Новосибирска известно 16 памятников археологии - они относятся к каменному веку, к концу первого тысячелетия нашей эры и средневековью. Первый из них был открыт в 1896 году при строительстве железнодорожного моста через реку Обь.