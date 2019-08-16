Один человек погиб при взрыве на заводе в Новосибирске

ТАСС, 16 августа. Мужчина погиб в пятницу при взрыве на заводе по переработке металлолома в Новосибирске, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.

"При взрыве на заводе по переработке металлолома погиб человек. Подробностей пока нет", - сказали в пресс-службе.

По данным регионального управления Следственного комитета, взрыв произошел около 11:00 (07:00 мск) пятницы, когда металл обрабатывали газосварочным аппаратом. В результате погиб 45-летний рабочий. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

В новость были внесены изменения (11:35 мск) - добавлена информация после второго абзаца