Недостроенный дом в Междуреченске снесут

КЕМЕРОВО, 16 августа. /ТАСС/. Обманутые дольщики недостроенной многоэтажки в кузбасском городе Междуреченске получат выплаты по госпрограмме в размере вложенных в строительство средств. Об этом на своей официальной странице в Instagram сообщил в пятницу губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

"Осмотрели недостроенный дом на проспекте Шахтеров. Он вошел в программу ДОМ.РФ - теперь всем пайщикам вернут деньги. По оценке экспертов, достраивать здание экономически нецелесообразно. Конструкцию демонтируют, а на этом месте построят новый жилой дом", - сообщил Цивилев.

Как рассказал ТАСС глава Междуреченска Владимир Чернов, Междуреченск стал одним из первых городов в России, где будет реализована новая программа для обманутых дольщиков. Многоэтажный дом на 53 квартиры в 2012 году начал строить жилищно-строительный кооператив "Известия", но вскоре строительство было остановлено, по данному факту возбуждено уголовное дело. Застройщик сумел только заложить фундамент и возвести стены двух этажей. Дольщики вложили в строительство более 53 млн рублей.

"В рамках [программы] фонда ДОМ.РФ предполагается выплата людям всех денег, которые он вложили, в процентном соотношении - 83% на 17% - из федерального и регионального бюджета соответственно. Вернут 100% вложенных дольщиками средств, это 53,6 млн рублей примерно", - сказал Чернов.

По словам мэра, деньги планируется выплатить в начале 2020 года, после оформления всех необходимых документов. После сноса долгостроя муниципалитет планирует объявить конкурс на земельный участок, чтобы выбрать застройщика под строительство нового многоквартирного дома.

Акционерное общество "ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере. Создан в 1997 году постановлением правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики. 100% акций компании принадлежит государству в лице Росимущества.