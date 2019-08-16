В городе Обь из аварийного дома с просевшим фундаментом эвакуировали 37 человек

НОВОСИБИРСК, 16 августа. /ТАСС/. Жилой аварийный четырехэтажный дом в городе Обь Новосибирской области эвакуирован в пятницу из-за просевшего фундамента. Как сообщили ТАСС в городской администрации, жильцы временно размещены по соседству в здании школы.

"Дом [сегодня] эвакуирован. Рядом находится стройка, у дома просел фундамент. 37 жильцов сегодня эвакуировали, завтра дом будет обследован специалистами", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что речь идет о четырехэтажном доме 30-х годов постройки, который ранее уже был признан аварийным.

В пресс-службе регионального УМВД ТАСС рассказали, что возле дома дежурит экипаж полиции, который обеспечивает соблюдение порядка и сохранность имущества граждан.