Студенты трех стран соберутся на сборах по программированию на Байкале и Иссык-Куле

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Более 100 студентов из России, Киргизии и Казахстана примут участие в сборах по спортивному программированию, которые одновременно пройдут на побережьях озер Байкал и Иссык-Куль. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба международного образовательного проекта Moscow Workshops ICPC.

"7-14 сентября на побережьях одних из самых больших и величественных озер нашей планеты, Байкала и Иссык-Куля, параллельно друг с другом пройдут сборы по спортивному программированию Discover Kyrgyzstan и Discover Baikal от международного образовательного проекта Moscow Workshops ICPC. На участие в сборах заявку подали уже более 50 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Тюмени, Якутска, Улан-Удэ, Ангарска, Бишкека и других городов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас на участие зарегистрировано почти 130 студентов из трех стран.

По словам основателя проекта, проректора Московского физико-технического института Алексея Малеева, сентябрь - самое лучше время для тренировок перед отборочными этапами студенческого чемпионата мира по спортивному программированию International Collegiate Programming Contest (ICPC) . "Мы впервые открыли сборы в Киргизии и на Байкале и надеемся, что студентам будет интересно изведать эти уникальные места. В этом году мы хотим дать возможность подготовиться максимальному количеству ребят, ведь финал ICPC 2020 впервые примет Москва", - подчеркнул Малеев.

Методистом двух прибрежных сборов выступит тренер бронзовых призеров ICPC World Finals 2019, финалист ICPC 2014, четырехкратный призер полуфинала ICPC Филипп Рухович.

Студенческий чемпионат мира по спортивному программированию ICPC состоится в июне 2020 года. Москва впервые станет площадкой для его проведения.