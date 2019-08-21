В Алтайском крае из-за схода товарной цистерны произошла задержка трех поездов

БАРНАУЛ, 21 августа. /ТАСС/. Три поезда задерживаются из-за схода пустой цистерны товарного поезда с рельсов в Тальменском районе Алтайского края. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД).

"На перегоне Красный Боец - Тальменка Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги произошел сход одной колесной пары порожней цистерны в составе грузового поезда. В настоящее время задерживается пассажирский поезд № 1 40Н Барнаул - Адлер, пригородные электропоезда № 6016 Барнаул - Черепаново и № 6774 Барнаул - Среднесибирская. Ориентировочное время задержки составляет 2 часа 30 минут", - сообщили в ЗСЖД.

К месту отправился восстановительный поезд станции Алтайская и комиссия ЗСЖД. Причины происшествия уточняются.

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, пострадавших при инциденте нет, опрокидывания не произошло, железнодорожное полотно и контактные сети не повреждены. На месте задействованы 29 человек и пять единиц техники.