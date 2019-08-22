Спасатели обнаружили под Ачинском 14 снарядов

КРАСНОЯРСК, 22 августа. /ТАСС/. Поисково-спасательный отряд (ПСО) краевого госучреждения "Спасатель" обнаружил в районе села Каменка (Ачинский район, Красноярский край), где в начале августа произошла серия взрывов боеприпасов на военном складе, 14 снарядов. Об этом в четверг говорится в ежедневной сводке учреждения.

"Продолжается выезд Красноярского ПСО на оказание помощи населению: 16.08 - 23.08.2019 - выезд в район населенного пункта Каменка Ачинского района, для обеспечения безопасности и оказания помощи населению при ликвидации последствий ЧС <…> 21.08. помощь оказана 14 человекам. В том числе обнаружено 14 снарядов", - говорится в сводке.

Первые взрывы и пожар произошли в Ачинском районе Красноярского края 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Один человек погиб, 14 пострадали. Из населенных пунктов в радиусе 20 км от места происшествия были эвакуированы 16 тыс. человек.

Повторные взрывы прогремели 9 августа, пострадали 25 человек.