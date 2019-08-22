В Новосибирской области стартовал четырехдневный автомотопробег в честь Дня флага России

НОВОСИБИРСК, 22 августа. /ТАСС/. Автомотопробег по Новосибирской области, приуроченный к Дню государственного флага России, стартовал 22 августа. Двадцати мотоциклам и шести внедорожникам УАЗ "Патриот" за 4 дня предстоит пройти 1,1 тыс. км.

"В пробег отправились 20 мотоциклов и шесть автомобилей УАЗ "Патриот", украшенные российскими флагами. Среди участников - представители Новосибирской региональной общественной организации "Клуб "UazPATRIOT", Новосибирского регионального отделения ДОСААФ, творческие коллективы", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

По маршруту следования в каждом райцентре колонну будут встречать праздничной программой, раздачей лент-триколоров и флажков. Также участники возложат цветы к памятникам и мемориальным комплексам.

По информации организаторов акции, из Новосибирска колонна двинулась в сторону поселка Ордынское. Затем на маршруте - село Кочки, города Карасук, Купино и Татарск. Из рабочего поселка Чаны пробег вернется в Новосибирск.

В честь Дня государственного флага в области пройдут около тысячи мероприятий - праздничные программы, концерты, патриотические акции, велопробеги, конкурсы и творческие фестивали.

Отцом российского триколора считается Петр I, лично начертавший его образец; официальный статус флаг приобрел в 1896 году. В Советской России более 70 лет государственным флагом являлся красный стяг, триколор вернули в 1991 году. День государственного флага в РФ начали отмечать в 1994 году. 25 декабря 2000 года президент Владимир Путин подписал конституционный Закон "О Государственном флаге Российской Федерации".