Почти 2,5 тыс. домов капитально отремонтируют в Красноярском крае в 2019 году

КРАСНОЯРСК, 22 августа. /ТАСС/. Красноярский край в 2019 году планирует увеличить число отремонтированных домов по программе капремонта почти в 2,5 раза. Об этом ТАСС сообщил министр промышленности, энергетики и ЖКХ Евгений Афанасьев.

"В 2018 году мы отремонтировали 1012 домов, в этом планируем отремонтировать 2428 домов, увеличив этот показатель почти в 2,5 раза. Некоторые территории в Сибирском федеральном округе ремонтируют 1-2,5 тыс. домов за три года", - сказал Афанасьев.

Он добавил, что в 2020-2022 годах в крае запланировано отремонтировать порядка 2,4 тыс. домов, но этот показатель может быть скорректирован.

В 2012 году в Жилищный кодекс были внесены поправки, по которым собственники жилья были обязаны вносить деньги на специальный счет для ремонта своего дома, либо перечислять их региональному оператору. Размер взноса на капитальный ремонт по стране является разным, каждый регион самостоятельно устанавливает размер такого взноса. В каждом регионе РФ своя региональная программа капитального ремонта, рассчитанная на 30 лет, которая содержит сведения о перечне домов, подлежащих ремонту, год проведения ремонта, виды ремонта.