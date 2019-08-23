В Иркутской области не стали сдвигать сроки охоты, несмотря на лесные пожары

ИРКУТСК, 23 августа. /ТАСС/. Власти Иркутской области не стали переносить сроки летне-осенней охоты, как это рекомендовало сделать Минприроды РФ из-за лесных пожаров. Об этом сообщил в пятницу временно исполняющий обязанности заместителя министра лесного комплекса региона Степан Пересыпкин на круглом столе в Иркутске, посвященном охране охотничьих ресурсов.

"Ограничение охоты, особенно сроков охоты, - это полномочия субъектов РФ. И вопрос о переносе сроков охоты не рассматривался. Режим ЧС скоро снимут, потому что пожары закончились, только в Катангском районе [остался] небольшой очаг. Такой катастрофической ситуации, как в июле, уже нет", - сказал он.

Пересыпкин сообщил, что с 17 августа в Иркутской области открыт сезон охоты на водоплавающую дичь. "Она не имеет отношения к лесным пожарам, потому что охота происходит на водоемах. И сдвигать сроки охоты мы посчитали нецелесообразным в данном случае", - пояснил чиновник.

Минприроды РФ поручило лесным ведомствам перенести сроки летне-осеннего охотничьего сезона до снятия режима ЧС в регионах, где он введен в связи с лесными пожарами. В том числе речь идет об Иркутской области.

По данным на утро пятницы, в регионе лесные пожары зарегистрированы на площади 823 га.

В конце июля - начале августа в Иркутской области горело более 700 тыс. га леса, очаги действовали в северных районах, где продолжительное время не было осадков, дожди начались только на прошлой неделе. Всего, по данным местных властей на 13 августа, за пожароопасный сезон выгорело около 1,5 млн га тайги. С 1 августа в регионе на тушении работала авиация МЧС и Минобороны России, применялся самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков.