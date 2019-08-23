Строительство железнодорожной линии Кызыл - Курагино начнется в 2019 году

КЫЗЫЛ, 23 августа. /ТАСС/. Строительство железнодорожной линии Кызыл - Курагино начнется уже в текущем году, но основные объемы работ запланированы на 2020 год. Об этом сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров в ходе совещания по вопросам ускоренного развития Республики Тыва в Кызыле.

"Мы планируем максимально быстро приступить к двухэтапному подходу - поскольку часть документации уже прошла экспертизу, где-то мы уже приступим, я думаю, что в этом году, но на небольшие объемы. <...> Основная стройка начнется в следующем году, мы параллельно еще проведем дополнительное проектирование", - пояснил он.

Белозеров также попросил уточнить потенциальную потребность в увеличении мощности будущей ж/д до 27 млн тонн и более (на данный момент в проекте заложено 15 млн тонн). "Можно было бы дополнительно уточнить параметры, посмотреть, чтобы мы представили может даже новую финансовую модель. Чтобы не получилось так, что потребность будет, а мы с этой потребностью буквально в кратчайшее время можем не справиться", - добавил глава РЖД.

Комплексный проект строительства железнодорожной линии Элегест - Кызыл - Курагино и освоения Элегестского угольного месторождения в Туве включает строительство железнодорожной линии, горно-обогатительного комплекса (ГОК) на Элегестском месторождении, угольного портового терминала "Ванино" мощностью 15 млн тонн в год и строительство тепловой электростанции.

По словам генерального директора АО "ТЭПК "Кызыл - Курагино" Руслана Байсарова, строительство ГОК должно начаться спустя год после начала стройки железной дороги. "У нас железная дорога строится 4,5 года в среднем, мы заложили еще полгода - до пяти лет, а ГОК строится 4 года, поэтому нам раньше чем через год после начала строительства Кызыл - Курагино нельзя приступать к строительству ГОКа, потому что как только мы ГОК построим, нам нужно будет производить уголь", - отметил он. На строительство порта закладывается еще меньше - 36 месяцев, таким образом, его строительство начнется через три года, уточнил Байсаров.

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в освою очередь обратил внимание на то, что сейчас прорабатывается вопрос о государственной гарантийной поддержке строительства ГОКа и порта. "Мы рассматриваем различные варианты, начиная от использования механизма фабрики (проектного финансирования - прим. ТАСС) и заканчивая механизмом фактически предоставления гарантийной поддержки", - заключил он.