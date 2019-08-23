За два года в Новосибирской области создали более 600 ТОСов

НОВОСИБИРСК, 23 августа. /ТАСС/. Количество органов территориального общественного самоуправления (ТОС) возросло за два года в сельских территориях Новосибирской области в 6,5 раз. Об этом в пятницу на конференции, посвященной стратегии развития ТОС, сообщил губернатор Андрей Травников.

"Очень здорово, что этот опыт <…> все больше охватывает жителей сельских территорий. Только за последние два года количество ТОСов на селе увеличилось в 6,5 раз, их деятельность охватывает более 130 тысяч жителей сельских территорий", - сказал он.

Губернатор уточнил, что на данный момент на территории Новосибирской области работают 715 органов ТОС. При этом самый большой состав в Новосибирске. "Сегодня только актив Новосибирска - это 141 совет, это около 21 тысячи человек", - добавил он.

Начальник отдела координации и поддержки общественных инициатив Министерства региональной политики Новосибирской области Ирина Ким сообщила ТАСС, что из более 600 ТОСов, которые появились в регионе за последние два года, 545 приходятся на сельские территории. При этом, по ее данным, 12 ТОСов создали в городе Искитим, три - в городе Обь и один в наукограде Кольцово, еще около 40 ТОС работают в Бердске. Ирина Ким уточнила, что создание ТОСов имеет большое значение с точки зрения решения проблем местного самоуправления и благоустройства территории.

При этом в Новосибирске число органов территориального общественного самоуправления увеличилось незначительно, поскольку в настоящее время движением уже охвачено 87% территории города. Основным направлением в развитии ТОС в регионе является благоустройство территории.

Территориальное общественное самоуправление - это объединение инициативных граждан, при помощи которого они могут решать широкий круг вопросов, направленных на улучшение качества жизни. В частности, участники объединения могут создавать проекты и программы развития соответствующей территории, принимать решения о благоустройстве дворов вокруг своих домов, о ремонте дорог и тротуаров, о защите объектов культурного наследия. Вся деятельность таких общественных структур финансируется, как правило, за счет личных средств жителей. Деньги на реализацию конкретных проектов ТОС может получить из местных бюджетов, также члены ТОС могут претендовать на грантовую поддержку.