Авиалесоохрана потушила более 50 возгораний в лесах России за минувшие сутки

ТАСС, 26 августа. Сотрудники федеральной Авиалесоохраны за прошедшие сутки ликвидировали более 50 возгораний на землях лесного фонда в регионах России. В понедельник они приступают к тушению 70 действующих лесных пожаров на площади более 50 тыс. га, сообщила пресс-служба ведомства.

"За прошедшие сутки в России ликвидированы 55 лесных пожаров на площади 2 898 га. На 00:00 мск 26 августа 2019 года на территории Российской Федерации действовало 70 лесных пожаров на площади 56 082 га", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество лесных пожаров действует в Красноярском крае - 47 возгораний на площади 25,6 тыс. га. Восемь пожаров зафиксированы в Иркутской области на площади 2,2 тыс. га; пять возгораний на площади 1,9 тыс. га обнаружено в Магаданской области; три - на Чукотке, их площадь составляет 13,5 тыс. га. Два очага на площади 11,3 тыс. га действует на Камчатке, в Якутии - 4 пожара на площади 389 га.

На тушении лесных пожаров задействовано 1,4 тыс. человек, 247 единиц техники, 24 воздушных судна на мониторинге и 10 - на тушении.

Пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах Российской Федерации, в двух из них введен режим ЧС, в 43 регионах установлен особый противопожарный режим.