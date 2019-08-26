Из-за тумана в Новокузнецке самолет направили на запасной аэродром

ТАСС, 26 августа. Самолет из Москвы, направлявшийся в Новокузнецк Кемеровской области, из-за тумана направили в аэропорт Толмачево Новосибирской области, еще два воздушных судна опоздали на три часа, сообщили ТАСС в справочной аэропорта в понедельник.

"Рейс 809 компании "Аэрофлот" из Шереметьева был отправлен в Толмачево (из-за тумана). Есть опоздание двух рейсов на прибытие и, соответственно, два на вылет - в среднем на три часа", - сказал собеседник агентства.

Как указывается на сайте аэропорта, задерживаются рейсы из Антальи и Домодедова.

По данным ГУ МЧС по региону, 26 августа в области переменная облачность, в отдельных районах дожди, грозы, ночью и утром местами туманы.