Суд постановил взыскать с экс-замглавы Новокузнецка 3,35 млн рублей за ущерб предприятию

ТАСС, 26 августа. Арбитражный суд Кемеровской области вынес постановление взыскать с бывшего заместителя главы Новокузнецка Виктора Казеки, снятого с должности после скандала с заменой труб на теплосетях, 3,35 млн рублей в пользу "Сибирской сбытовой компании". Об этом сообщается в понедельник в определении по делу о банкротстве, опубликованном на сайте суда.

"(Суд) определил: взыскать с Казеки Виктора Валентиновича в пользу муниципального предприятия Новокузнецкого городского округа "Сибирская сбытовая компания" убытки в размере 3 352 520 рублей 56 копеек, в удовлетворении требований в остальной части", - говорится в документе.

В мае 2015 года, по данным следствия, в Кемеровской области были отстранены от занимаемых должностей заместитель главы Новокузнецка по ЖКХ Виктор Казека и руководители муниципального предприятия "Сибирская сбытовая компания" из-за должностных нарушений, выявленных при замене тепловых сетей Центрального района в октябре-декабре 2014 года. Снятия с должностей вице-мэра, директора, главного инженера и замдиректора по безопасности муниципальной компании потребовал Аман Тулеев, находившийся в тот момент в должности врио губернатора региона.

Ранее, как сообщал СУ СК по региону, по факту халатности должностных лиц комитета ЖКХ администрации Новокузнецка было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в рамках реализации федеральной программы по оптимизации теплоснабжения комитет ЖКХ заключил с подрядной организацией контракт на работы по капремонту теплотрассы. После замены трубопровода на одном из участков стороны подписали акт выполненных работ, но должностные лица комитета ЖКХ подписали документы, не проверив объем и качество выполненных работ - разница между стоимостью выполненных работ по акту и реально произведенных составила более 5 млн рублей, бюджету города Новокузнецка был причинен ущерб в крупном размере.