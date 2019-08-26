В Омске пассажирский автобус столкнулся с трактором

ОМСК, 26 августа. /ТАСС/. Автобус с пассажирами в понедельник столкнулся с трактором в Омске, пострадал один человек, сообщило управление МВД по Омской области.

"Предварительно установлено, что 51-летний водитель трактора Cat двигался по улице 10 лет Октября. В районе дома № 74 он не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ (маршрут № 138) под управлением мужчины 1968 года рождения. В результате ДТП пострадал пассажир автобуса - женщина 1962 года рождения. Всего в момент ДТП в салоне находились пять пассажиров", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Полиция проводит проверку.