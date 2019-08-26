{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Красноярске возбудили уголовное дело против мужчины, сбросившего собаку с пятого этажа

Животное доставили в ветеринарную клинику

КРАСНОЯРСК, 26 августа. /ТАСС/. Полицейские возбудили уголовное дело в отношении жителя Красноярска, сбросившего с пятого этажа свою собаку, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

В начале августа в ветеринарную клинику доставили собаку, которую хозяин сбросил с балкона многоэтажного дома. Животному была оказана медицинская помощь.

"Злоумышленник был установлен сотрудниками полиции. В отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными")", - говорится в сообщении.

Подозреваемым является ранее судимый местный житель 1970 года рождения.

Теги
РоссияКрасноярский край
Межвузовский кампус в Новосибирске могут разместить в районе бывшего вещевого рынка
Гусинобродский вещевой рынок занимал площадь около 35 гектаров
Читать полностью