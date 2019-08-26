В правительстве Иркутской области рассказали о частых ошибках дорожных строителей

ТАСС, 26 августа. Неправильная расстановка дорожных знаков и выступающие над проезжей частью крышки люков колодцев - основные замечания к дорожным строителям в Иркутской области, отмечается в сообщении на сайте правительства региона. Перед приемом объектов недостатки устранят.

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области совместно ФКУ "Прибайкалье" проверило выполняемые в регионе работы в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Уже обследовано более 40 объектов: 20 объектов в Иркутске, восемь - в Шелехове, проверено четыре объекта в Ангарском городском округе, два - в Усолье-Сибирском и семь объектов на региональных и межмуниципальных дорогах.

Как отметил в сообщении заместитель министра строительства, дорожного хозяйства региона Евгений Липатов, среди основных замечаний, на которые указано подрядным организациям, неправильная расстановка дорожных знаков, выступающие над проезжей частью крышки люков колодцев, некачественная укладка асфальтобетонной смеси, наличие сколов на бортовых камнях, нарушения в организации движения при ремонте дорожного полотна.

"Все выявленные в ходе проверки объектов недостатки устраняются, и прием объектов производится только после положительного заключения о качестве выполненных работ", - добавил он.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.