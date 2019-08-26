Межвузовский кампус в Новосибирске могут разместить в районе бывшего вещевого рынка

НОВОСИБИРСК, 26 августа. /ТАСС/. Одна из площадок межвузовского кампуса на 20 тыс. мест, который планируется построить в Новосибирске по федеральному проекту "Экспорт образования", может быть размещена в районе бывшего крупнейшего в Сибири Гусинобродского вещевого рынка. Об этом ТАСС сообщил председатель совета ректоров вузов Новосибирской области Николай Пустовой.

"Несколько площадок [рассматриваются в настоящее время]. Одна площадка - в районе "барахолки". Нас интересуют площадки [расположенные] близко к станции метро, вторая - за Библиотекой (Государственной научно-технической библиотеки СО РАН, - прим. ТАСС), она тоже доступна, [находится по линии] метро Октябрьская. Третья площадка предполагается в районе устья [реки] Тулки в сторону Бугринского моста от места, где строят Ледовый дворец. Она тоже будет доступна до метро Студенческая", - рассказал Николай Пустовой.

Он отметил, что проект планируется реализовать в Новосибирске с привлечением частных инвестиций, кампус будет рассчитан на 15-20 тыс. мест. "Государство будет участвовать. <…> Хотелось бы, чтобы доля участия была бы больше, чем задумано, <…> тогда стоимость для студентов будет меньше, то есть качественное общежитие будет [стоить] 4-5 тысяч", - добавил Пустовой.

И. о. министра экономического развития региона Лев Решетников 15 августа сообщал, что совместно с госкорпорацией "ВЭБ.РФ" и Министерством науки и высшего образования России обсуждается создание кампуса на трех площадках - на 3 тыс., 7 тыс. и 10 тыс. мест. Где именно будут располагаться площадки, Решетников тогда не уточнил, отметив, что "идет просчет инфраструктуры" и более подробная информация по проекту будет представлена на форуме "Технопром", который пройдет в Новосибирске в середине сентября.

Весной заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Жуков сообщал, что кампус будет направлен на создание условий кадрового обеспечения развития исследований, разработок, повышение экспортного потенциала образовательных услуг. По его словам, инфраструктура кампуса будет включать объекты экономики и знаний, спортивные, культурные рекреационные и коммерческие объекты.

Гусинобродский вещевой рынок, известный как "сибирский Черкизон", занимал площадь около 35 гектаров. Он был основан в 1970-х годах, быстро превратился в крупнейший в Сибири и стал крупным объектом теневого бизнеса. Местные власти предпринимали попытки ликвидировать рынок с 2012 года, закрытие неоднократно переносилось. С 1 октября 2015 года, несмотря на протесты части предпринимателей, которые не успели покинуть рынок, он был закрыт.

О нацпроекте

Предполагается, что кампус будет построен с привлечением федеральных средств по федеральному проекту "Экспорт образования", который входит в национальный проект "Образование". Нацпроект охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.