В Омске осудили двух бывших полицейских за взятку

ОМСК, 26 августа. /ТАСС/. Двое бывших сотрудников полиции приговорены к двум и двум с половиной годам колонии, а также к штрафам по 500 тыс. рублей за получение взятки в 100 тыс. рублей, сообщил в понедельник на своем сайте Кировский районный суд Омска.

"Темерханов К. К. и Терпугов И. В. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ. Темерханову назначено наказание <…> в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима <…>. Терпугову назначено наказание <…> в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Осужденные также должны будут заплатить штраф по 500 тыс. рублей каждый, они лишены права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах, на два года.

В суде пояснили, что в отделе уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России Омска Терпугов занимал должность начальника отдела по борьбе с имущественными преступлениями, а Темерханов был оперуполномоченным отделения по розыску лиц, пропавших без вести, скрывшихся от суда и следствия. По версии следствия, в июне осужденные предложили двум задержанным за взятку в 100 тыс. рублей уговорить заявителя снизить ущерб по делу. Когда мужчины отказались платить деньги, Терпугов избил одного из задержанных и незаконно удерживал его в течение суток в отделении. После этого пострадавшие согласились заплатить взятку, но при этом обратились в службу собственной безопасности полиции, которая и задержала полицейских в момент передачи денег.

Суд счел обвинение Терпугова в превышении должностных полномочий с применением насилия недоказанным и признал его невиновным в этом преступлении.

Старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко рассказал ТАСС, что сторона обвинения просила для бывших полицейских семь и семь с половиной лет колонии строгого режима и двадцатикратный штраф от суммы взятки.