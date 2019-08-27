Площадь лесных пожаров в России сократилась за сутки на 12,7 тыс. га

ТАСС, 27 августа. Более 90 лесных пожаров на площади 43,3 тыс. га действует в регионах России по состоянию на утро вторника. Сутками ранее огнем было охвачено 56 тыс. га. Об этом сообщила журналистами пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"На 00:00 мск 27 августа 2019 года на территории Российской Федерации действовал 91 лесной пожар на площади 43,3 тыс. га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении. За минувшие сутки сотрудники Авиалесоохраны ликвидировали 36 лесных пожаров.

Наибольшее количество возгораний действует в Красноярском крае - 66 очагов на площади 19,5 тыс. га. Два пожара на площади 11,9 тыс. га зафиксированы на Камчатке. На Чукотке лесными пожарами охвачена площадь в 8,4 тыс. га. Также возгорания обнаружены в Иркутской, Амурской, Магаданской и Ульяновской областях, в Якутии, Забайкалье и Крыму.

На тушении лесных пожаров задействованы 1,2 тыс. человек, 133 единицы техники, 19 воздушных судов на мониторинге и 11 - на тушении.

Пожароопасный сезон действует в 83 субъектах Российской Федерации, в двух из них введен режим ЧС, в 43 регионах установлен особый противопожарный режим.