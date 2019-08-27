Полиция изъяла более 200 патронов у ранее судимого жителя Алтайского края

БАРНАУЛ, 27 августа. /ТАСС/. Полиция изъяла более 200 патронов различного калибра, семь банок с сыпучим порошком, похожим на порох, и три мешка с металлическим гранулами, хранившиеся в квартире и гараже у ранее судимого жителя города Бийска Алтайского края, сообщается во вторник на сайте МВД края.

"Запас боеприпасов изъяли полицейские у ранее судимого бийчанина <…> В квартире подозреваемого полицейские обнаружили более двухсот патронов различного калибра, а в гараже - семь банок с сыпучим веществом и три холщовых мешка с металлическим гранулами", - говорится в сообщении.

Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу. "Предположительно, сыпучее вещество является порохом", - уточнили в полиции.

В действиях 62-летнего бийчанина усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств").