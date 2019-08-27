В Иркутской области началось строительство обхода Усолье-Сибирского

ИРКУТСК, 27 августа. /ТАСС/. Специалисты начали во вторник строительство обхода поселка Тельма и города Усолье-Сибирское, через которые по федеральной трассе Р-255 "Сибирь" ежедневно транзитом следуют около 20 тыс. автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Заксобрания Иркутской области.

"Торжественный старт началу строительства участка федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в обход города Усолье-Сибирское и поселка Тельма был дан сегодня на 1843-м км трассы. Строительство участка будет завершено через пять лет. Это будет дорога первой категории протяженностью 42,6 км с четырехполосным движением, с разделительным барьерным ограждением по всей длине", - сказал собеседник агентства.

Специалистам предстоит построить пять путепроводов, пять мостов через реки, шесть развязок и два надземных пешеходных перехода. Генеральным подрядчиком стала иркутская компания "Труд". Сумма контракта составляет 16,3 млрд рублей, средства направят из федерального бюджета.

"Эта дорога крайне важна и для экономики региона, и для Усолья-Сибирского, в котором транзитный поток как минимум в два раза превышает допустимые нормы - больше 20 тыс. автомобилей, в том числе большегрузов, проходят в день через город. Обходная дорога обеспечит безопасность жителей, в лучшую сторону повлияет на экологию", - цитирует пресс-служба председателя заксобрания Сергея Сокола.

Сейчас в часы пик, чтобы преодолеть участок федеральной трассы, проходящий через Усолье-Сибирское и поселок Тельма, автомобилистам нужно не менее часа. Новая дорога позволит вдвое сократить время в пути и увеличить пропускную способность.

Город Усолье-Сибирское, где живет 77 тыс. человек, находится в 80 км от Иркутска. Поселок Тельма расположен под Усольем-Сибирским.