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Артиллеристы ЦВО уничтожили лагерь условного противника в предгорьях Западного Саяна

В учениях участвовали более 500 военнослужащих и около 50 единиц военной техники

ТАСС, 27 августа. Артиллеристы горного соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Республике Тыва, уничтожили лагерь подготовки условного противника на учениях в предгорьях Западного Саяна, говорится во вторник в сообщении пресс-службы ЦВО.

"В ходе проведения разведки местности при помощи комплекса БПЛА "Орлан-10" был обнаружен лагерь условного противника. Командованием было принято решение нанести удар по лагерю, используя самоходные артиллерийские орудия "Нона-СВК", а также 120-миллиметровые минометы "Сани", - говорится в сообщении.

По данным округа, артиллерийские расчеты применили мортирную стрельбу и уничтожили основную часть лагеря, остатки уцелевших "боевиков" были уничтожены боевыми расчетами минометов.

В учениях на полигоне Кара-Хаак участвовали более 500 военнослужащих и около 50 единиц военной техники.

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