В Новосибирске застройщика приговорили к шести годам колонии за хищение почти 150 млн руб.

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Суд в Новосибирске приговорил к шести годам колонии директора застройщика Виктора Лучкина, признанного виновным в хищении более чем 145 млн рублей. Об этом сообщается в среду на сайте региональной прокуратуры.

"Сегодня, 28 августа 2019 года, Центральный районный суд г. Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Виктора Лучкина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Суд приговорил Лучкина к шести годам лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Лучкин, будучи директором ООО "Олимпийский" и председателем правления ЖСК "Три богатыря", с 10 октября 2009 года по 26 ноября 2015 года заключал договоры на помещения в якобы строящемся многоквартирном доме на улице Гоголя в Новосибирске.

"Договорные обязательства перед гражданами Лучкин не исполнил, многоквартирный жилой дом по ул. Гоголя 205 (стр.) в Дзержинском районе г. Новосибирска не построил, квартиры и парковочные места не предоставил, причинив таким образом 73 гражданам материальный ущерб. Мужчина совершил хищение денежных средств и прав на имущество в особо крупном размере на общую сумму более 145 млн рублей", - уточнили в прокуратуре.

Застройщик вины не признал, заявив, что не имел умысла на хищение денежных средств, а деньги направил исключительно на строительство дома.