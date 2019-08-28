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В Новосибирске в детских садах откроют группы для детей с сахарным диабетом

Проект начнут реализовывать с сентября

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Проект по созданию специализированных групп для детей, страдающих сахарным диабетом, с сентября начнут реализовывать в Новосибирске. Сначала такие группы появятся в детском саду № 59, учреждение будет оказывать необходимое медицинское сопровождение воспитанников, сообщил в среду начальник департамента образования мэрии города Рамиль Ахметгареев.

"В системе дошкольного образования с сентября в пилотном режиме открываются группы для детей с сахарным диабетом, в том числе для инсулинозависимых", - сказал он на городском педагогическом совете "Проектируем будущее вместе".

Он уточнил ТАСС, что сначала такие специализированные группы появятся в детском саду № 59, их особенностью станет постоянное медицинское сопровождение детей. "Дети будут разновозрастные, они будут находиться в группах, но своевременное оказание медицинских услуг будет предусматриваться именно в самой системе дошкольного учреждения. Это достаточно крупное дошкольное учреждение, оно имеет четыре корпуса, имеет современные медицинские кабинеты. На примере этого учреждения мы запустим этот проект", - пояснил собеседник агентства.

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