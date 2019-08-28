В Кузбассе шесть человек осудили за сбыт наркотиков на 14,5 млн рублей

КЕМЕРОВО, 28 августа. /ТАСС/. Суд в Кузбассе приговорил организатора преступной группы за сбыт более 17,5 тыс. наркотических закладок на сумму более 14,5 млн рублей к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 700 тыс. рублей. Участники группы приговорены к срокам от 7 лет 6 месяцев до 9 лет лишения свободы, сообщается в среду на сайте МВД области.

"Центральный районный суд города Новокузнецка вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 6 жителей городов Новокузнецк и Осинники. Они обвинялись в совершении серии преступлений, предусмотренных ч. 3, ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). <...> Судом он [организатор] приговорен к 10 годам лишения свободы <...> и штрафу в размере 700 000 рублей, <...> еще пять участников <...> приговорены к лишению свободы на сроки от 7 лет 6 месяцев до 9 лет", - говорится в сообщении.

Установлено, что с июня 2016 года по август 2017 года они с помощью одного из каналов интернет-мессенджера, созданного 38-летним новокузнечанином, вели деятельность по организации поставок крупных партий наркотиков с помощью сети фасовщиков, операторов и закладчиков.

"В ходе следствия установлено, что участники преступной группы сбыли более 17 500 закладок с синтетическими наркотиками на общую сумму более 14 500 000 рублей", - уточнили в ведомстве.