Взлетно-посадочную полосу аэропорта Томска передали подрядчику для реконструкции

ТОМСК, 28 августа. /ТАСС/. Взлетно-посадочная полоса (ВПП) аэропорта Томска, на реконструкцию которой из федерального бюджета в рамках программы "Развитие транспортной системы России" будет выделено 2,8 млрд рублей, передана в среду для проведения работ генеральному подрядчику - компании "СУ ТДСК". Об этом сообщается на сайте администрации Томской области.

"Заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный провел заседание штаба по реконструкции объектов аэропорта Томск. <…> Участники обсудили организацию реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Томск, которая по плану продлится до 2022 года, и контроля качества работ. Сегодня, 28 августа, строительная площадка официально передана генеральному подрядчику - ЗАО "СУ ТДСК", - говорится в сообщении.

Реконструкция ВПП будет проводится в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России". "Благодаря планомерной работе губернатора Сергея Жвачкина в правительстве России, Минтрансе, Росавиации Томская область привлекла из федерального бюджета 2,8 млрд рублей на реконструкцию ВПП. Глава региона поставил задачу обеспечить четкое выполнение графика работ и контроль их качества", - цитирует пресс-служба Шатурного.

Проект предусматривает оснащение полосы новым покрытием и водосточно-дренажной системой, строительство очистных сооружений, аварийной поисково-спасательной станции и периметрового ограждения аэропорта с техническими средствами охраны. Также будет реконструирована патрульная дорога, установлены система светосигнального оборудования и новые участки метеооборудования, устроены подъезды и подведены инженерные коммуникации к проектируемым зданиям.

Проект реконструкции аэропорта и его ВПП был одобрен Министерством транспорта РФ в феврале этого года. В 2020 году аэропортовый холдинг "Новапорт", которому принадлежит аэропорт Томска, планирует начать строительство нового терминала внутренних воздушных линий. Общий объем инвестиций "Новапорта" с учетом вложений в привокзальную площадь и системы обеспечения составит порядка 5 млрд рублей. Запустить терминал в эксплуатацию планируется через 20 месяцев после начала строительных работ.