В Горном Алтае газ получат 8,4 тыс. домовладений до 2023 года

ТАСС, 28 августа. Газовые сети, которые планируется проложить в ближайшие годы в Республике Алтай, позволят газифицировать 8,4 тыс. домовладений к 2023 году. Об этом сообщается в среду на официальном сайте региона со ссылкой на врио главы республики Олега Хорохордина.

"Газ придет в новые микрорайоны города, новые села Майминского, а затем и Чемальского районов. Проектные работы по газификации, запланированные до 2023 года, в перспективе позволят газифицировать 8,4 тыс. домовладений и 135 котельных", - резюмировал врио главы.

В среду, по данным пресс-службы правительства, пустили газ в микрорайоне Чкаловский лог в Горно-Алтайске. Подводящие газопроводы в микрорайоне начали строить в апреле 2018 года в рамках программы газификации регионов РФ. По графику работы должны были завершиться 1 октября, но власти региона обратились к "Газпром газораспределение Томск" с просьбой по возможности ускорить процесс. Проложено 22 км газораспределительных сетей, установлено три газорегуляторных пункта - первые 43 дома микрорайона получат газ.

Техническую возможность подключения к газоснабжению после строительства новых сетей получили 793 домовладения - жители 243 домов уже заключили договоры на технологическое присоединение. В ближайшее время будут введены в эксплуатацию сети газораспределения в поселке Дубровка Майминского района и микрорайоне № 42 Горно-Алтайска. Ведется строительство газопроводов в микрорайонах Гардинка и Кучияк.

В настояще время в Горно-Алтайске в общей сложности 3,5 тыс. домовладений получили возможность подключиться к природному газу. С 2007 года "Газпром" вложил в газификацию Республики Алтай почти 5,5 млрд рублей, проложено более 550 км газопроводов, переведено на газ 135 котельных, газифицировано более 4 тыс. домов.