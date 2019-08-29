В Новосибирске при получении взятки задержали сотрудника ФСИН

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Дело возбуждено в Новосибирске в отношении сотрудника колонии, задержанного при получении 1,3 млн рублей. Предполагалось, что за эту сумму осужденному будут обеспечены комфортные условия и предоставлено условно-досрочное освобождение, сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ области.

"28 августа 2019 года в вечернее время 43-летний сотрудник ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Новосибирской области, находясь в автомобиле на территории Кировского района города Новосибирска, получил денежные средства в размере 1,3 млн рублей за обеспечение благоприятных условий содержания осужденного, находящегося в другой колонии, а также за предоставление ему условно-досрочного освобождения", - говорится в сообщении,

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Максимальное наказание - лишение свободы на срок 10 лет.

"В настоящее время 43-летний подозреваемый в совершении преступления задержан, и в ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в ведомстве.