Эколаборатория в Омске в 2019 году при каждом третьем выезде выявила загрязнение воздуха

ОМСК, 29 августа. /ТАСС/. Передвижная лаборатория центра экологического мониторинга в Омске в 2019 году по обращениям жителей города 146 раз выезжала для замера загрязнения атмосферы. Как сообщил в четверг журналистам министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов, в 54 случаях эксперты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе.

"Замеры, которые проводит лаборатория по обращению граждан, показали, что из 146 выездов лаборатории [в 2019 году] в 54 выездах было зафиксировано превышение ПДК по загрязняющим веществам", - сказал Лобов.

По его словам, в последний раз такой случай был на прошлой неделе, когда в атмосфере Омска было зафиксировано более 10 ПДК сероводорода. "Скорее всего, это не одно предприятие, так как жалобы были из различных точек города, характер жалоб тоже разный", - отметил министр.

Лобов добавил, что ведутся оперативные мероприятия в отношении нескольких предприятий, которые в 2019 году производили несанкционированные выбросы в атмосферу. "У нас уже заведено уголовное дело по статье "Загрязнение атмосферного воздуха" в отношении компании "Химпром". Я надеюсь, что в ближайшее время будет открыто еще несколько дел", - уточнил глава Минприроды.

Министр считает, что для успешной борьбы с загрязнениями атмосферы необходимо более тесное и оперативное взаимодействие с федеральными надзорными органами. "Мы работаем в круглосуточном режиме и в какие-то моменты хотели бы получить поддержку Росприроднадзора, чтобы иметь возможность оперативного выхода на предприятие. Нужны конкретные действия со стороны не только министерства, но и федеральных ведомств", - сказал Лобов.

Он уточнил ТАСС, что специалисты Минприроды не имеют право заходить на крупные промышленные объекты, которые относятся к предприятиям федерального надзора. "Таких предприятий в Омской области 1353. Региональному надзору подлежат 2577 предприятий, в основном это предприятия пищевой промышленности, изготавливающие асфальтные смеси и т. д.", - отметил министр.

Экологическая ситуация в Омске

В конце августа 2018 года во время визита в Омск президент РФ Владимир Путин обратил внимание занимавшего тогда должность врио губернатора Александра Буркова на необходимость усиления экологического контроля в регионе. Омск вошел в майский указ главы государства: город обязан к 2024 году снизить вредные выбросы на 20%.