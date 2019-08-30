В Кузбассе более 200 человек ищут заблудившихся в лесу пенсионера и его внука

КЕМЕРОВО, 30 августа. /ТАСС/. Более 200 человек ищут девятилетнего мальчика, который заблудился в лесу со своим 70-летним дедушкой, с помощью квадрокоптеров, сообщается в пятницу на сайте регионального МВД.

Внук и его дедушка уехали из кузбасского поселка Ортон в тайгу за грибами 28 августа, а в четверг перестали выходить на связь. Мать мальчика обратилась в полицию.

"В поисковой операции принимают участие более 200 полицейских из Междуреченска, Новокузнецка, Прокопьевска, Осинников, Калтана, Мысков и Новокузнецкого района, а также сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области. Помощь им оказывают спасатели МЧС, бойцы Росгвардии, волонтеры, работники местных предприятий, неравнодушные граждане. Сегодня местность будет обследована также с применением двух квадрокоптеров", - говорится в сообщении.

В поисках участвуют волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт", кинологи с собаками, натренированными на поиск людей. "На месте пропажи нет связи и сложные погодные условия", - сообщает "Лиза Алерт" Кузбасс в официальной группе "ВКонтакте". Поиски продолжались всю ночь, поисковики нашли автомобиль, на котором приехали грибники.