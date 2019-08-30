СК возбудил дело по факту исчезновения главы отделения Сбербанка в Стрежевом

ТОМСК, 30 августа. /ТАСС/. Руководитель отделения Сбербанка в городе нефтяников Стрежевом на севере Томской области пропал без вести. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), сообщила в пятницу журналистам пресс-служба СУ СКР по региону.

"В 08:10 (04:10 мск) 28 августа 2019 года Фомин Павел Николаевич, проживающий в городе Стрежевом, вышел из дома с малолетним ребенком, которого отвел в детский сад, после чего ушел в неизвестном направлении. До настоящего времени место его нахождения не установлено, в связи с чем у следствия имеются основания полагать, что в отношении него совершено преступление", - говорится в сообщении.

С заявлением о пропаже Фомина обратилась его супруга. Ведутся поиски.