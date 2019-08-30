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В Кузбассе нашли заблудившихся в лесу пенсионера и его внука

В поисковой операции принимали участие более 200 полицейских, волонтеры, кинологи

КЕМЕРОВО, 30 августа. /ТАСС/. Девятилетний мальчик и его 70-летний дедушка, которые заблудились в лесу в Кузбассе, найдены, сообщается в пятницу в официальной группе поискового отряда "Лиза Алерт" в Кузбассе.

"Найдены, живы!" - говорится в сообщении.

Внук и его дедушка уехали из кузбасского поселка Ортон в тайгу за грибами 28 августа, а в четверг они перестали выходить на связь. Мать мальчика обратилась в полицию.

В поисковой операции с применением двух квадрокоптеров принимали участие более 200 полицейских, волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт", кинологи с собаками, натренированными на поиск людей. Поиски продолжались всю ночь.

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РоссияКемеровская область
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