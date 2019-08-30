Источник: экс-главу новосибирского Биотехнопарка задержали по подозрению в коррупции

НОВОСИБИРСК, 30 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали бывшего генерального директора управляющей компании Биотехнопарка Владимира Кожевникова по подозрению в получении взятки, сообщил ТАСС в пятницу источник в органах власти региона.

"Кожевников задержан сотрудниками силовых структур по делу о взятке. Речь идет о событиях 2016 года, когда он руководил УК Биотехнопарка", - сказал собеседник агентства.

Биотехнопарк - проект правительства Новосибирской области и администрации наукограда Кольцово по созданию научно-производственной площадки, которая аккумулирует компании разработчиков, исследования и производства в биотехнологиях и смежных областях. Вложения в проект составили почти 1,2 млрд рублей. В 2018 году Контрольно-счетная палата Новосибирской области выявила в работе организации ряд нарушений, в том числе в части закупок оборудования. В конце 2018 года в Биотехнопарке сменилось руководство, а власти поставили перед новой командой задачу в 2019 году выйти на самоокупаемость.