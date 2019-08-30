В Новосибирской области планируют привить от гриппа около 55% населения

НОВОСИБИРСК, 30 августа. /ТАСС/. Иммунизация против гриппа началась в Новосибирской области, всего планируется привить 55% населения, что на 2% больше, чем годом ранее. Об этом ТАСС в пятницу сообщила заместитель руководителя управления регионального Роспотребнадзора Лада Самойлова.

"С учетом внебюджетных средств (средств работодателей и личных средств граждан, - прим. ТАСС) [охват населения прививками] будет выше, чем в прошедшем эпидсезоне. Планируем привить около 55% населения", - сказала Лада Самойлова.

Ввыступая с докладом на санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Новосибирской области в пятницу, Самойлова сообщила, что в прошлом сезоне иммунизацией против гриппа было охвачено 52,9% населения. "Для сравнения по Российской Федерации этот показатель составил 49%, и Новосибирская область вошла в число 11 лидирующих регионов, где охват прививками против гриппа был выше 50%", - добавила она.

По данным Самойловой, до начала прошедшего эпидемического сезона осенью 2018 года было привито более 1 млн 445 тыс. человек., из них около 43 тыс. - из внебюджетных средств.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов сообщил ТАСС, что к началу эпидсезона 2019-2020 гг. предполагается привить более 53% населения Новосибирской области, что на 2% больше в сравнении с прошлым годом.

Главный специалист-эпидемиолог регионального минздрава Елена Пудова на комиссии уточнила, что на сегодняшний день в Новосибирскую область было поставлено 43% от заявленного объема вакцины, используемой для вакцинации детей, детские дошкольные учреждения начали вакцинацию. По словам Пудовой, в ближайшее время ожидается поступление почти 500 тыс. доз вакцины для взрослых.