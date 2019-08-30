Мутко: режим ЧС в Иркутской области отменят только после решения проблем с жильем

ТУЛУН, 30 августа. /ТАСС/. Режим ЧС в зонах подтопления в Иркутской области будет снят только после решения всех проблем с жильем для жителей, пострадавших от июльских паводков, сообщил в пятницу вице-премьер Виталий Мутко на встрече с жителями города Тулун.

"Чрезвычайную ситуацию не будем убирать до ввода последнего дома, до решения всех вопросов обеспечения вас жильем. Пусть это будет октябрь-ноябрь 2020 года. Мы будем комиссию правительственную сохранять, я буду раза два в месяц прилетать, мы будем все острые вопросы решать", - сказал Мутко.

Ранее сообщалось, что наиболее сильно пострадало жилье в Тулуне Иркутской области и Иркутском районе. Строительные компании планируют возвести в регионе к октябрю 2020 года двухэтажные многоквартирные дома - всего свыше 1 тыс. квартир площадью 42, 54, 72 и 90 кв. м под ключ.

Паводки в области начались в конце июня, из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, было подтоплено почти 17,4 тыс. домов, из них 1,3 тыс. снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос.