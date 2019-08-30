Контроль за восстановительными работами в Тулуне возложат на муниципалитеты

ТУЛУН /Иркутская область/, 30 августа. /ТАСС/. Контроль за восстановительными работами в пострадавших от паводка районах в Иркутской области, в частности в Тулуне, будет передан муниципалитетам. Соответствующее решение было озвучено в пятницу на заседании правкомиссии по вопросам ликвидации последствий наводнения и одобрено возглавляющим ее вице-премьером Виталием Мутко.

"Конечно, надо Тулуну передавать. У нас была программа аварийно-восстановительных работ, еще раз по ней пройтись, что выполнено, тогда надо действительно все передавать муниципалитетам", - сказал на заседании Мутко.

На передачу контрольных функций, как было отмечено, потребуется до трех дней.

Паводок в Иркусткой области начался в конце июня, из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, было подтоплено почти 17,4 тыс. домов, из них 1,3 тыс. снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос.