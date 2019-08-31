В Чите стартовала акция "Есть такая профессия - Родину защищать"

ЧИТА, 31 августа. /ТАСС/. Заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов открыл в субботу военно-патриотическую акцию "Есть такая профессия - Родину защищать", передает корреспондент ТАСС с места события.

"В канун празднования знаменательной даты - 2 сентября весь мир отмечает день окончания Второй мировой войны - мы с вами проводим военно-патриотическую акцию "Есть такая профессия - Родину защищать, - сказал он в выступлении перед забайкальцами. - Руководство Забайкальского края и города Читы уделяет большое внимание патриотическому воспитанию молодежи. Свидетельством тому служит возведение парка "Патриот".

"Сегодня мы открываем один из объектов парка - Партизанскую деревню. Уверен, что Партизанская деревня, как и другие элементы парка "Патриот", станут хорошей учебно-материальной базой для патриотического воспитания молодежи, - сказал Картаполов. - Задача нашего поколения - не дать забыть тот великий подвиг, а [дело] наследников победы - быть достойными своих предков".

Ранее в ходе поездки по Центральной России замминистра проверил подготовку военно-политических структур Центрального военного округа к предстоящим в сентябре стратегическим командно-штабным учениям "Центр-2019".