Житель Кузбасса получил 12,5 года колонии за переписку с детьми на интимные темы

КЕМЕРОВО, 2 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил 31-летнего жителя Кемеровской области к 12 годам 6 месяцам колонии строгого режима за общение на интимные темы в соцсетях с шестью девочками-подростками, сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ области.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 31-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении 6 эпизодов преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"), и преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ ("Развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц"), <...> назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Мужчина с октября по декабрь 2017 года переписывался с девочками-подростками в социальной сети, пока родители одной из них не обнаружили переписку дочери, после чего обратились в правоохранительные органы. Мужчина был задержан, вину признал, со следствием сотрудничал.

"В рамках расследования уголовного дела мужчине проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что в момент совершения преступных действий он полностью отдавал отчет своим действиям", - уточнили в ведомстве.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области, шесть потерпевших девочек не достигли 14-летнего возраста, поэтому общение с ними в социальных сетях на интимные темы было квалифицировано по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ.