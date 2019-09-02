Ученые выяснили, как повышение температуры воды в Байкале повлияет на обитателей озера

"Ученые считают, что байкальские эндемичные амфиподы (рачки бокоплавы) имеют уникальное адаптивное преимущество, заключающееся в поддержании высокой физиологической активности при низких температурах (0-4 градусов Цельсия) и препятствующее вселению чужеродной фауны.<...> Но если температура воды озера продолжит повышаться, это может существенно отразиться на жизненных циклах холодолюбивых байкальских эндемиков и привести к дестабилизации бентосных экосистем (организмов, обитающих на дне или в грунте водоемов - прим. ТАСС) и вселению чужеродных видов", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Ученые Иркутского государственного университета (ИГУ) выяснили, что дальнейшее повышение температуры воды в Байкале может существенно отразиться на жизни холодолюбивых и вселении чужеродных видов. Об этом сообщила в понедельник сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

В Байкале обитает до 45% всей мировой пресноводной фауны рачков-амфиподов. Если посмотреть на животный мир Байкала, наиболее разнообразными по видовому составу являются именно амфиподы (350 видов и подвидов). Это делает этих байкальских рачков уникальным объектом для изучения эволюции различных адаптаций. В некоторых частях донных сообществ рачки амфиподы доминируют как по численности, так и по биомассе, что позволяет ученым считать их одними из главных животных организмов экосистемы Байкала.

Исследователи ИГУ изучили, как рачки адаптируются к жизни в холодных условиях Байкала. В ходе экспериментов, которые проводили в аквариумах при температуре 1,5 градуса Цельсия в течение месяца, ученые оценили важнейшие биохимические параметры, ответственные за адаптацию к среде проживания - уровень энергетического метаболизма и клеточного стресса. Полученные данные показали, что некоторые из байкальских эндемичных видов рачков-амфипод способны поддерживать высокий уровень метаболизма даже при температурах, близких к нулю.

"То, что байкальские рачки способны активно расти, питаться и размножаться подо льдом, защищает озеро от массового вселения небайкальской (чужеродной) фауны, которая в массе обитает в озерах вокруг Байкала. Разделение фауны байкальских эндемиков и небайкальских космополитов, называется "явлением несмешиваемости". Явление несмешиваемости фауны Байкала и окружающей его фауны известно достаточно давно, но до сих пор не установлен главный фактор, почему же вселенцы не могут массово идти в Байкал", - сказала один из авторов работы, научный сотрудник НИИ биологии ИГУ Ксения Верещагина, слова которой приводят в сообщении.

При этом ученые констатируют, что глобальное потепление, которое уже затронуло Байкал, может лишить байкальских эндемиков такого преимущества. Так, по данным НИИ биологии ИГУ, только за последние 70 лет средняя поверхностная температура в Байкале непрерывно повышается, а продолжительность ледостава сократилась более чем на две недели. По данным исследователей, температура выше 20-25 градусов является критическим порогом даже для самых теплолюбивых байкальских эндемиков. А такие температуры уже неоднократно были зафиксированы в прибрежной зоне.