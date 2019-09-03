В Иркутской области восстановили сообщение между двумя селами, нарушенное в 1993 году

НОВОСИБИРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Администрация Эхирит-Булагатского района Иркутской области построила мост через реку Куда по решению суда, восстановив таким образом утраченное с 1993 года дорожное сообщение между селом Капсал и деревней Батхай, сообщается во вторник на сайте прокуратура региона.

Жители населенных пунктов пожаловались в прокуратуру в 2017 году, что между двумя населенными пунктами нет прямого сообщения с 1993 года из-за отсутствия моста через реку Куда. Автомобильное сообщение было возможно только по объездной дороге протяженностью 85 километров.

"Выявленные нарушения закона, приведшие к нарушению прав граждан, послужили основанием для обращения прокурора района в суд с требованием возложения на администрацию муниципального образования "Эхирит-Булагатский район" обязанности по строительству моста через реку Куда. Суд удовлетворил требования прокурора. В процессе исполнения решения суда администрацией района в ноябре 2018 года был заключен муниципальный контракт на строительство моста на общую сумму 34,2 млн рублей со сроком исполнения 31 августа 2019 года. В настоящее время решение суда исполнено, строительство моста завершено", - говорится в сообщении.

Эхирит-Булагатский район расположен на юге Иркутской области, состоит из 13 муниципальных образований, население которых проживает в 54 населенных пунктах. Площадь района - 5,2 тыс. кв. км, население - 29,4 тыс. человек, сообщается на сайте администрации района.