На форуме "Технопром" планируется подписать около 20 соглашений

НОВОСИБИРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве между правительством Новосибирской области, СО РАН и фондом "Сколково" планируется подписать в рамках международного форума "Технопром", который пройдет в Новосибирске в середине сентября. Всего к заключению готовятся порядка 20 соглашений, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС в Новосибирске министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев.

"В этом году мы предварительно прорабатываем порядка 20 соглашений, которые планируются к подписанию. Часть из них касается сферы науки, инновационной политики. Хотел бы анонсировать соглашение трехстороннее, которое будет подписано между правительством Новосибирской области, СО РАН и фондом Сколково. Соглашение о сотрудничестве", - сказал Васильев.

Отвечая на вопрос ТАСС, он уточнил, что стороны будут развивать сотрудничество в научной, образовательной и инновационной сферах.

По словам министра цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолия Дюбанова, правительство Новосибирской области заключит на форуме соглашение с компанией "Мегафон". "Одно из самых крупных [соглашений будет заключено] с компанией "Мегафон". Есть ряд инициатив в рамках [нацпроекта] "Цифровая экономика". В том числе, я знаю, что "Мегафон" является исполнителем по формированию цифровой образовательной среды РФ. Соглашение затрагивает почти все направления "цифровой экономики", там их шесть базовых, включая "информационную инфраструктуру", - сказал Дюбанов.

И. о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников ранее сообщал, что на форуме ожидается подписание соглашений с такими компаниями, как "Ростех", "Роснано", Роспатент и РBК (Российская венчурная компания - прим. ТАСС). Ожидается, что новосибирский Биотехнопарк подпишет соглашения с новыми резидентами.

Заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Жуков отметил, что в форуме примут участие свыше 8 тыс. человек, "Технопром" посетят более 100 зарубежных представителей.

О форуме

Международный форум технологического развития "Технопром" ежегодно проводится в Новосибирске. В 2019 году его главной темой станет "Наука новой эры: технологии трансформации". Деловая программа будет включать более 90 мероприятий. В 2018 площадки форума посетили более 7,8 тыс. человек. В числе организаторов - правительство РФ, власти Новосибирской области и Сибирское отделение Российской академии наук. Информационное агентство ТАСС является информационным партнером "Технопрома - 2019".