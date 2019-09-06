Логистический центр "Почты России" откроется в Новосибирске в первом квартале 2020 года

НОВОСИБИРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Новый почтово-логистический центр с проектной стоимостью около 5 млрд рублей и мощностью обработки до 1,5 млн отправлений в сутки откроется на базе новосибирского аэропорта Толмачево в первом квартале 2020 года. Об этом сообщил в пятницу журналистам гендиректор "Почты России" Николай Подгузов.

"Ближе к концу года мы планируем начать монтаж оборудования, чтобы в первом квартале 2020 года запустить комплекс в промышленную эксплуатацию. <…> Это важно, так как следующий год будет полноценно использован для того, чтобы работать по новым стандартам качества", - сказал он.

Подгузов добавил, что сократить сроки строительства центра, который ранее планировалось сдать лишь в конце 2020 года, удалось благодаря оперативным действиям генерального подрядчика PNK Group. "Стояла задача закрыть контур в теплое время, она полностью выполняется, соответственно, мы находимся в опережающем графике", - пояснил он.

По словам первого заместителя гендиректора по электронной коммерции "Почты России" Алексея Скатина, комплекс, оборудованный самым современным сортировочным оборудованием, будет обрабатывать до 1,5 млн отправлений в сутки. "Для сравнения - это в пять раз больше, чем обрабатывается [в Новосибирске] сейчас", - сказал Скатин.

Подгузов добавил, что новый центр, помимо роста пропускной способности, обеспечит и сокращение сроков доставки. "Тот логистический центр, который существует, он уже не справляется, хотя еще не наступил высокий сезон. В результаты мы ищем другие, не такие оптимальные логистические решения", - уточнил он.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что запуск в эксплуатацию почтово-логистического центра окажется положительный эффект на экономическое развитие региона. "Объект востребован для бизнеса Новосибирской области. [Есть] запросы от коллег-губернаторов из соседних областей, которые [хотели бы] воспользоваться мощным авиационным хабом Толмачево, чтобы организовать экспортные поставки своей продукции за рубеж. Запрос есть, синергетический эффект точно будет", - сказал глава региона.

Об аэропорте

Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел, пропускная способность которого на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1,3 тыс. пассажиров. По итогам 2018 года аэропорт обслужил около 5,9 млн пассажиров.