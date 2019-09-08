Улицы частного сектора в Кузбассе находятся в зоне риска из-за выхода метана из-под земли

КЕМЕРОВО, 8 сентября. /ТАСС/. Три улицы частного сектора в кузбасском городе Ленинске-Кузнецком находятся в опасной зоне из-за риска выхода метана из угольных пластов законсервированной шахты. Об этом в воскресенье на своей странице в Instagram со ссылкой на губернатора Кузбасса Сергея Цивилева сообщил глава города Константин Тихонов.

В воскресенье Цивилев встретился с жителями Ленинска-Кузнецкого, где в минувший четверг, 5 августа, в одном из частных домов произошел взрыв газовоздушной смеси, и тяжело пострадала женщина, с ожогами 30% тела она госпитализирована. По предварительной версии, в подполье дома скопился газ метан, который может выйти на поверхность из выработок ликвидированной шахты. На месте происшествия организован штаб, который возглавил губернатор.

"По словам губернатора, в зону риска входят три улицы - Воронежская, Минская и Ясная. Для определения причин потенциального газовыделения пласта и разработки мероприятий по дегазации привлечены ученые ВостНИИ. Необходимую техническую поддержку - постоянный мониторинг атмосферы в домах, бурение дегазационных скважин - оказывают специалисты предприятий [угольной компании] "СУЭК-Кузбасс", - написал Тихонов.

По данным властей, в зоне частного сектора в 1940-е годы вела добычу ликвидированная к настоящему моменту шахта "Байкаимский шахтер". По планам ведения горных работ на угольном пласте установлено, что глубина его залегания составляет всего порядка 20 метров от поверхности земли. На улицах, расположенных в зоне риска, расположено около 150 частных домов, точное число проживающих в них граждан власти не уточняют. Социальных объектов на улицах нет.

Моногород Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области с населением около 96 тыс. человек расположен примерно в 100 км от Кемерова. Основным видом экономической деятельности в городе является угольная промышленность, на его территории ведут добычу несколько крупных шахт.