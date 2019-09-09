МЧС направило вертолет на поиски пропавшего в горах Приангарья туриста

ИРКУТСК, 9 сентября. /ТАСС/. Спасатели задействовали вертолет Ми-8 в поисках пропавшего в горах Прибайкалья туриста. Об этом сообщается в понедельник на сайте ГУ МЧС по Иркутской области.

58-летний житель города Слюдянка Иркутской области отправился в однодневный поход на Пик Черского Комаринского хребта горной гряды Хамар-Дабана 5 сентября, но в установленный срок не вышел на связь с родственниками. Из-за краткого срока похода турист был легко одет и имел при себе минимальный запас продуктов и воды.

"Сегодня в помощь наземным группировкам, продолжающим поиск пропавшего, из Иркутска направлен вертолет Ми-8 МЧС России с 4 спасателями на борту", - говорится в сообщении.

В поисках задействованы 24 человека, среди которых спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и Южного поисково-спасательного отряда, сотрудники пожарно-спасательной части № 52, оперативная группа МВД России и волонтеры.

По данным синоптиков, в Иркутской области с 6 по 9 сентября ожидались ночные заморозки до минус пяти градусов.