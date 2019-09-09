Томские ученые испытают новую методику изучения мозга при болезни Паркинсона

ТОМСК, 9 сентября. /ТАСС/. Нейробиологи Томского государственного университета (ТГУ) совместно с коллегами из Сибирского государственного медуниверситета (СибГМУ) и учеными Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в 2019 году проведут клинические испытания нового неинвазивного метода оценки повреждений головного мозга у пациентов с болезнью Паркинсона. Ученые рассчитывают, что новая методика позволит качественнее обследовать пациентов и выбирать для них лучшую тактику лечения, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ТГУ.

"Нейробиологи ТГУ совместно с коллегами из СибГМУ планируют внедрить новый подход для исследования повреждений головного мозга у пациентов с болезнью Паркинсона. Ученые будут анализировать состояние миелина - основного вещества оболочек нервных волокон, от которoго зависит правильная передача сигналов между нейронами. Оценить степень повреждения нервных оболочек нейробиологам поможет уникальный неинвазивный способ, разработанный под началом научного руководителя лаборатории нейробиологии - профессора Университета Вашингтона и ТГУ Василия Ярных", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что клинические испытания методики пройдут на базе НИИ онкологии Томского научно-исследовательского медицинского центра и НИИ физиологии и фундаментальной медицины СО РАН. Исследователи рассчитывают получить дополнительную информацию, важную для уточнения диагноза, выбора тактики лечения и понимания развития патологических процессов, которые приводят к полной утрате дееспособности человека.

Поясняется, что суть метода заключается в специальной математической обработке данных магниторезонансной терапии, которая позволяет строить карты миелина и производить его количественную оценку. Он открывает новые возможности в получении дополнительной диагностической информации о пациентах с целым рядом тяжелых заболеваний, при которых основным разрушительным процессом является демиелинизация (разрушение миелиновой оболочки нейронов). В частности, сейчас он используется для обследования пациентов, перенесших инсульт.

Наиболее стойкие симптомы при развитии болезни Паркинсона - тремор мышц, зачастую и в покое, уменьшение двигательной активности, нарушение равновесия. По данным Европейской ассоциации по борьбе с болезнью Паркинсона, в мире более 10 млн человек страдает этим заболеванием. В России каждый год на учет по поводу паркинсонизма ставится около 10 тыс. человек.