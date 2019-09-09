На Международный фестиваль театров кукол в Омске приедут коллективы из 10 стран

ОМСК, 9 сентября. /ТАСС/. VI Международный фестиваль театров кукол, который пройдет в Омске с 24 по 30 сентября, соберет 18 театральных коллективов из десяти стран. Об этом сообщила в понедельник на пресс-конференции и. о. директора Омского государственного театра куклы, актера, маски "Арлекин" - организатора фестиваля Татьяна Канащук.

"В этом году фестиваль проводится в шестой раз. Он пройдет с 24 по 30 сентября, в фестивале примут участие 18 театров из России, Бразилии, Испании, Казахстана, Финляндии, Франции, Китая, Японии, Польши и Сербии", - сказала Канащук.

По словам руководителя литературно-драматургической части театра и координатора фестиваля Вероники Берман, организаторы мероприятия намерены показать то разнообразие театров кукол, которое существует в мире. "И поэтому зарубежные коллективы у нас - это не только коллективы Европы, но и азиатские коллективы, и даже в этом году принимает участие Южная Америка", - сказала Берман.

Она добавила, что из российских театров в Омск приедут два театра из Москвы, коллективы из Санкт-Петербурга, Тюмени и Иркутска. "А Екатеринбургский театр кукол привезет масштабную постановку "Дон Кихот", которая номинировалась на "Золотую маску". Постановка настолько грандиозная, что этот спектакль будет показан на сцене омского ТЮЗ", - рассказала координатор фестиваля.